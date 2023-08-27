За раз летит только 10-20, а не 100 как раньше: в РФ могли снизить производство ракет, - ГУР
Не исключено, что Россия взяла паузу в процессе производства ракет. Этим можно объяснить, почему в последнее время она использует для ударов по Украине их меньшее количество
Ведь если раньше оккупанты во время массированных атак запускали по нашим городам около 100 ракет, то сейчас – всего 10-20. Об этом в общении с Islnd TV заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Если не ошибаюсь, однажды одновременно был удар 120 ракет. То, что они за месяц производят, мы видим паузу, и они сразу используют все по Украине", - отметил он.
По словам Юсова, восстановить ракетный запас, который был у нее до 24 февраля 2022 вторжения, Россия пока не может.
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Вместе с тем Юсов подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения ни одной цели ракетного террора РФ так и не было достигнуто.
"Да, для нас сохраняется проблема – Украина велика по территории, и средств противовоздушной и противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно. Но никаких поставленных задач этот ракетный террор не выполнил ни зимой, ни сейчас", - подчеркнул Андрей Юсов.
- Российско-оккупационные войска в ночь на 27 августа предприняли попытку очередной ракетной атаки на столицу Украины, однако Силы противовоздушной обороны в небе над северными и центральными областями уничтожили все цели. Ими были четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.
- Ракеты были выпущены с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса, близ Саратова (Поволжье).
- От падения обломков российских ракет пострадали Киевщина, где травмированы 2 человека и повреждены 10 частных домов.
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