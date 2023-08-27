За раз летит только 10-20, а не 100 как раньше: в РФ могли снизить производство ракет, - ГУР

Ведь если раньше оккупанты во время массированных атак запускали по нашим городам около 100 ракет, то сейчас – всего 10-20. Об этом в общении с Islnd TV заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Если не ошибаюсь, однажды одновременно был удар 120 ракет. То, что они за месяц производят, мы видим паузу, и они сразу используют все по Украине", - отметил он.

По словам Юсова, восстановить ракетный запас, который был у нее до 24 февраля 2022 вторжения, Россия пока не может.

Читайте также: У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов

Вместе с тем Юсов подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения ни одной цели ракетного террора РФ так и не было достигнуто.

"Да, для нас сохраняется проблема – Украина велика по территории, и средств противовоздушной и противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно. Но никаких поставленных задач этот ракетный террор не выполнил ни зимой, ни сейчас", - подчеркнул Андрей Юсов.