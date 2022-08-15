Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Согласно решению администрации Белгорода сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы в "ДНР" и "ЛНР" обещают выплачивать двойной оклад в рублях", - говорится в сообщении.

Кроме того, городской бюджет компенсирует суточные и другие расходы. Надбавки выдают в гривне из расчета: 50% – главе администрации; 40% – первому и некоторым другим заместителям; 30% – начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам.

"Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку", – объясняют в ГУР.

Известно, что руководство Белгородской области России поддерживает оккупацию в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области: "С сентября с участием белгородских учителей там планируется открытие школ. Туда же направляются и воспитательницы для детских садов из РФ".

В общем, из белгородского бюджета планируют выделить 1,6 млрд рублей. В то время как утвержденный дефицит бюджета на 2022 год составляет 30,8 млрд рублей.

Большинство персонала Запорожской атомной электростанции, расположенной во временно захваченном Энергодаре, отказывается сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне свозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".

Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти".

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