За пять лет количество усыновлений в Украине упала в 2,5 раза, - активистка
Сопротивление системы и отсутствие у большинства детей статуса для усыновления привели к тому, что за пять лет усыновление сократилось в 2,5 раза
Об этом заявила глава правления ГС "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова, передает Радио Свобода.
На уменьшение количества усыновленных детей, по ее словам, влияют объективные факторы.
Во-первых, социально-экономическая ситуация, во-вторых, пандемия коронавируса, которая препятствовала занятием для усыновителей, попадание в интернаты из-за карантина, а также своевременным судам, и в-третьих - завершающий этап административной реформы.
"Функция усыновления и семейных форм воспитания не была передана из районов на уровень объединенных территориальных общин некоторые районы был расформирован. Да и не в каждой ОТО есть такая служба - орган, который принимает документы от усыновителей", - отметила Касьянова.
По данным Министерства социальной политики Украины, на учете по усыновлению находится около 17 тыс. детей, однако тысяча усыновителей, ищут ребенка до 3-5 лет.
При этом дети "самого желанного возраста" попадают вместо новых семей в дома ребенка.
"Младенец в традиционном доме ребенка не получает достаточного для нормального развития количества прикосновений, объятий, звуковых и зрительных раздражителей, теплых эмоций. Накормили, поменяли памперс - и все. Интернатных работников на всех детей объективно не хватает", - объясняет Касьянова.
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