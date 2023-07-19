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За прошлый сезон аграрный экспорт принес в экономику Украины $20 млрд, – и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Иващенко

19 июля, 2023 среда
15:49
Экономика

И.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко сообщил, что экспорт аграрной продукции за прошлый сезон, с 1 июля 2022 по 30 июня этого года, принес в экономику Украины более $20 млрд

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"За прошлый сезон, с 1 июля 2022 года по 30 июня этого года, аграрный экспорт, а это зерновые, масло и масличные культуры, принесли в экономику Украины более $20 млрд. Предыдущий сезон это было более $22 млрд. При нормальных условиях мы ожидали больших сумм. В частности, 25-27 миллиардов долларов. Только на простое судов с зерном, украинские аграрии тратили более $1 млрд. Это существенные средства, от которых зависит работа агрария", - пояснил Иващенко.

И.о. исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации пояснил, что Украина не заинтересована продавать зерновые аграрную продукцию в соседних странах.

"До 15 сентября действует бан на импорт соседних стран на 4 зерновых культуры Украины. Однако транзит по этим странам украинского зерна не запрещен. Собственно мы этого и добивались. Ведь наши традиционные рынки находятся не в соседних странах. Основные рынки сбыта украинского зерна находятся в западных европейских странах, на севере Африки и Азия. Туда наше зерно и двигается. Поэтому у нас нет заинтересованности продавать зерно в соседних странах", - добавил он.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

Украина
Россия
зерно
Война с Россией
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