За прошлый месяц оккупанты депортировали 600 украинцев в Ростовскую область
Российские войска в мае незаконно депортировали 600 жителей временно оккупированной территории Украины в Ростовскую область. Этим занимаются псевдоминистерства
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"По информации нашего подполья с конца мая по первое число июня в Ростовскую область РФ было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов", - говорится в заявлении.
Это касается мирных жителей городов Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области.
Сообщается, что люди находятся в российских лагерях распределения перед депортацией.
Далее оккупационная администрация предписывает так называемому министерству транспорта выделить автобусы. Также "министерство здравоохранения" должно предоставить медицинское сопровождение. И, наконец, "главное управление МЧС РФ" обеспечивает перевозку и сопровождение украинцев.
"Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества", - подчеркнули в ведомстве.
- 27 апреля 2023 года Путин подписал указ , предусматривающий депортацию жителей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе указано, что граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут жить на этих территориях до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы.
- 15 июня стало известно , что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
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