Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"По информации нашего подполья с конца мая по первое число июня в Ростовскую область РФ было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов", - говорится в заявлении.

Это касается мирных жителей городов Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области.

Сообщается, что люди находятся в российских лагерях распределения перед депортацией.

Далее оккупационная администрация предписывает так называемому министерству транспорта выделить автобусы. Также "министерство здравоохранения" должно предоставить медицинское сопровождение. И, наконец, "главное управление МЧС РФ" обеспечивает перевозку и сопровождение украинцев.

"Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества", - подчеркнули в ведомстве.