За прошлый год Укрзализныця получила почти полмиллиарда чистой прибыли, в 2020 году было почти 12 млрд грн убытков

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Так, по итогам прошлого года Укрзализныця получила чистый доход от реализации в сумме 86,6 млрд грн, что на 15% выше, чем в 2020 году.



Доход от грузовых перевозок вырос на 11,2% до 72,3 млрд грн, от пассажирских перевозок – на 50,7% до 6,23 млрд грн.



EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений - Ред.) компании в прошлом году выросла на 42,8% до 14,5 млрд грн, маржа EBITDA - на 3,3 процентных пункта 16,7%.



Также в конце 2021 года Укрзализныця впервые в истории своевременно получила утвержденный финансовый план, позволяющий в этом году перейти к умеренному и стабильному развитию железнодорожной отрасли Украины.

Напомним, за новогодние праздники Укрзализныця перевезла более 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем в прошлом.