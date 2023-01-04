Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

"В 2022 году в условиях войны украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов и весом 99,8 млн тонн. В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими, ведь стоимость экспорта на 35% меньше, чем в 2021. А физические объемы сократились на 38,4%, однако в условиях войны это – подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции (из которых 16,3 млн тонн – через "зерновой коридор"). Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план", – написал он.

По данным Качки, основным экспортным товаром Украины стала кукуруза – 24,99 млн. тонн на 5,94 млрд. долларов (+1%).

Другие показатели:

подсолнечное масло – 4,29 млн тонн на 5,46 млрд долларов (-14,4%)

железная руда – 23,9 млн тонн на 2,9 млрд долларов (-57,8%)

пшеница – 11,2 млн тонн на 2,6 млрд долларов (-44,7%)

рапс – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд долларов (-8,6%)

провода изолированы – 65 900 тонн на 1,32 млрд долларов (-16,4%)

семена подсолнечника – 2,7 млн тонн на 1,26 млрд долларов (+3200%)

полуфабрикаты из стали – 1,9 млн тонн на 1,1 млрд долларов

горячекатаный прокат – 1,3 млн тонн на 1 млрд долларов

соя – 1,99 млн тонн на 862 млн долларов (+42%)

мясо птицы – 413 000 тонн на 852 млн долларов (+19%)

63% экспорта пришлось на Евросоюз – 27,9 млрд долларов (Польша – 6,6 млрд долларов, Румыния – 3,8 млрд долларов, Венгрия – 2,27 млрд долларов, Германия – 2,23 млрд долларов, Италия – 1,5 млрд долларов, Испания – 1,5 млрд долларов).

Крупнейшим рынком экспорта за пределами ЕС стала Турция (2,9 млрд долларов), на втором месте – Китай (2,46 млрд долларов).

По данным Мининфраструктуры, за праздничные выходные "зерновым коридором" из украинских портов вышли 9 судов с продовольствием.

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