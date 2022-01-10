За прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, при этом экспорт снизился на 26,5%

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



"За 12 месяцев 2021 года объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 156 575,7 млн кВтч, что на 7 719,5 млн кВтч, или на 5,2%, больше, чем за 12 месяцев 2020 года", - говорится в отчете.



По сравнению с 2020 годом, в 2021 году тепловые электростанции произвели на 5,9% меньше электроэнергии (37 224,9 млн кВтч), альтернативные источники наоборот прибавили в производстве на 15,3% (за год 12 519,7 млн кВтч). Гидроэлектростанции выработали энергии на 37,7% больше (10 445,8 млн кВтч).



ТЭЦ и когенерационные установки (оборудование для совместного производства электроэнергии и тепла, на базе газопоршневых и газотурбинных двигателей, - ред.) произвели на 32,7% меньше электроэнергии, а именно 8 609,1 млн кВтч.



Электропотребление в Украине увеличилось на 5,7% - за прошлый год было истрачено 154 825,7 млн кВтч.



"За 12 месяцев 2021 года тепловыми и атомными электростанциями и районными котельными Минэнерго отпущено 21 560,7 тыс. Гкал, что на 645,9 тыс. Гкал, или на 3,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сообщили в Минэнерго.



В то же время экспорт электроэнергии в Украину сократился на 26,5%: за 2021 год это число составляет 3 496,3 млн кВтч.

Как сообщалось ранее, угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в 2021 году добыли 29,411 млн тонн угля, что на 7% выше плановых показателей.