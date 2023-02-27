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За прошлый год 100 млн человек в мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, – генсек ООН

27 февраля, 2023 понедельник
14:55
Мир

За прошлый год 100 млн человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и насилия. Также обострилась проблема бедности и голода

Об этом генсек ООН Антониу Гутерреш сказал 27 января на заседании Совета ООН по правам человека, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

"Крайняя бедность и голод растут впервые за десятилетия. Около половины населения мира, 3,5 млрд человек, проживает в самых горячих точках Земли из-за изменения климата", - перечислил Гуттереш глобальные проблемы человечества.

"Сто миллионов людей были вынуждены покинуть свои страны из-за насилия, конфликтов и нарушений прав человека. Антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследование христиан, расизм и идеология превосходства белой расы набирают обороты", - добавил он.

Также Гутерреш отметил, что количество погибших работников СМИ во всем мире выросло на 50% за последний год.

Отмечая необходимость обратить внимание на уроки, извлеченные из истории, генсек ООН сказал: "Мы должны защищать и развивать глобальный консенсус вокруг Всеобщей декларации прав человека и двигаться в новую эру прав человека для всех".

  • Гутерреш заявил , что вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека".
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Антониу Гутерреш
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