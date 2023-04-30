Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так за прошедшие сутки россияне выпустили по области 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "градов" и беспилотников. Город Херсон обстреливали два раза.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, один получил ранения.

Также Прокудин отметил, что 29 апреля с деоккупированной территории области был эвакуирован 71 человек.