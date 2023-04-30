За прошлые сутки враг 27 раз обстреливал Херсонщину: есть раненый и погибший
За прошедшие сутки 29 апреля российская армия 27 раз обстреливала Херсонскую область, в результате чего один человек погиб, один получил ранения
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Так за прошедшие сутки россияне выпустили по области 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "градов" и беспилотников. Город Херсон обстреливали два раза.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, один получил ранения.
Также Прокудин отметил, что 29 апреля с деоккупированной территории области был эвакуирован 71 человек.
- Россияне 28 апреля выпустили 177 снарядов по Херсонщине, попали в больницу, убили одного человека и ранили еще шестерых.
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