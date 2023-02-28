За прошлые сутки украинские воины отбили более 60 атак противника, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Согласно информации, Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях. В то же время противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

Обстрел регионов Украины

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариковое, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Дубово-Василевке, Берховке, Бахмуту, Ивановскому, Ступочкам, Константиновке, Клещиевке, Железному, Озаряновке, Майорску, Южному и Нью-Йорку.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинко, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

В Генштабе добавили, что противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Зал". Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.