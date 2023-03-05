За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области
За сутки 4 марта от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Бахмута в Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
В сутки 4 марта от российской вооруженной агрессии погибли двое мирных жителей Бахмута.
Тогда же еще семь жителей Донецкой области получили ранения: в населенных пунктах Бахмут, Часов Яр, Дружба, Курахово, Ласточкино, Новокалиново и Северск.
Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1398 жителей Донецкой области, еще по меньшей мере 3126 получили ранения. Однако эти данные не окончательны: пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город в дальнейшем находится под обстрелами
- В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.
- Министерство реинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное