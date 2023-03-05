За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

В сутки 4 марта от российской вооруженной агрессии погибли двое мирных жителей Бахмута.

Тогда же еще семь жителей Донецкой области получили ранения: в населенных пунктах Бахмут, Часов Яр, Дружба, Курахово, Ласточкино, Новокалиново и Северск.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1398 жителей Донецкой области, еще по меньшей мере 3126 получили ранения. Однако эти данные не окончательны: пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.