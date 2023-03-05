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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области

За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области

5 мартa, 2023 воскресенье
08:30
война с Россией Бахмут

За сутки 4 марта от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Бахмута в Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

В сутки 4 марта от российской вооруженной агрессии погибли двое мирных жителей Бахмута.

Тогда же еще семь жителей Донецкой области получили ранения: в населенных пунктах Бахмут, Часов Яр, Дружба, Курахово, Ласточкино, Новокалиново и Северск.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1398 жителей Донецкой области, еще по меньшей мере 3126 получили ранения. Однако эти данные не окончательны: пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город в дальнейшем находится под обстрелами
  • В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.
  • Министерство реинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
Донетчина
Бахмут
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