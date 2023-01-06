За прошлые сутки Россия убила 9 мирных жителей Украины, еще 11 ранены, - ОП
В результате российской вооруженной агрессии за сутки 5 января погибли 9 гражданских жителей Украины, еще 11 получили ранения
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что по состоянию на 09:00 6 января известно о 9 погибших и 11 раненых мирных украинцах, ставших жертвами российской вооруженной агрессии 5 января.
Больше всего жертв от атак россиян в Херсонской области - 6 погибших и 4 раненых, в Запорожье от действий захватчиков погибли 2 человека, 3 получили ранения, в Донецкой области - 1 погибший, 3 раненых, также ранения получил житель Харьковщины.
- Напомним, утром 6 января российские захватчики били по городам Краматорск и Курахово Донецкой области. Повреждены дома и отделения больницы, ранен мирный житель.
- В пятницу, 6 декабря, российская армия нанесла удар по пожарной части в деоккупированном Херсоне, в результате чего погибли и ранены.
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