Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграмме.

В течение 1 апреля российская армия 60 раз обстреливала Херсон и Херсонскую область, выпустив 290 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и авиации.

Жилые кварталы Херсона были атакованы 6 раз: повреждены многоквартирные и частные дома.

"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, 2 человека получили ранения", - отметили в администрации.