За прошлые сутки РФ выпустила 290 снарядов по Херсонщине, повреждены дома, есть погибший и раненые
За сутки 1 апреля российская армия 60 раз атаковала Херсонщину: повреждены частные и многоквартирные дома, есть погибший и раненые
Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграмме.
В течение 1 апреля российская армия 60 раз обстреливала Херсон и Херсонскую область, выпустив 290 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и авиации.
Жилые кварталы Херсона были атакованы 6 раз: повреждены многоквартирные и частные дома.
"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, 2 человека получили ранения", - отметили в администрации.
- Напомним, в течение суток 1 апреля от российской вооруженной агрессии получили ранения пятеро мирных жителей Донецкой области.
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