За прошлые сутки РФ снова обстреляла пограничье Харьковщины, повреждены дома

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал в телеграме.

За прошедшие сутки 25 марта россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

В частности, под огнем оккупантов оказались Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села.

"В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные сооружения, еще 2 дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", - отметил Олег Синегубов.