За прошлые сутки РФ снова обстреляла пограничье Харьковщины, повреждены дома
За сутки 25 марта российская армия била по городам и селам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, повреждены жилые дома
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал в телеграме.
За прошедшие сутки 25 марта россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.
В частности, под огнем оккупантов оказались Купянск, Волчанск, Стрелечья и другие города и села.
"В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные сооружения, еще 2 дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", - отметил Олег Синегубов.
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