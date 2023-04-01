За прошлые сутки РФ обстреляла пограничье Харьковщины, - ОВА
За сутки, 31 марта, под российским огнем находились приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Под огнем окупантов находились Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки усиленные пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.
- 28 марта армия оккупантов нанесла удар по Богодухову на Харьковщине, повреждены 13 домов и детсад, ранен. А пгт Двуречная РФ атаковала более 150 раз.
- В течение 29 марта российская армия атаковала три района Харьковской области, повреждены дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру. Есть трое раненых.
- Утром 31 марта российская оккупационная армия трижды обстреляла приграничные территории Черниговской и Сумской областей из ствольной артиллерии и минометов.
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