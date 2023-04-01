Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Под огнем окупантов находились Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки усиленные пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.