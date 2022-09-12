Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в телеграмме.

"За прошедшую неделю из-за границы вернулись более 4 тыс. детей школьного возраста. И это еще раз подтверждает, что украинцы несокрушимы. Педагоги, дети, родители, а также международные коллеги и партнеры объединились ради образованного будущего нашей страны. Благодарен каждому. и каждому! Пусть общая вера, а также поддержка друг друга продолжают приближать нас к победе", - пишет Шкарлетт.

Также Министр образования отметил, что, несмотря на постоянную бомбардировку Россией украинских учебных заведений, учителям удалось закончить учебный год и начать новый.

"Сегодня 201-й день героического противостояния Украины стране-агрессору. За это время от бомбардировок и ракетных обстрелов повреждено 2 480 учебных заведений, 286 из них полностью разрушены. Несмотря на это, учителя, преподаватели, ученые и молодежь достойно держат образовательный фронт. в ряды ВСУ и отряды терробороны, кто-то стал волонтером и защитником киберфронта, а кто-то продолжает давать знания украинским детям", - говорится в сообщении.

15 августа в Центре оценки качества образования заявили, что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте без сдачи национального мультипредметного теста.

Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей , сбежавших от войны в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb