За прошлую неделю в Украину вернулись более 4 тыс. школьников, - Шкарлетт
По состоянию на 12 сентября более 4 тыс. детей школьного возраста вернулись в Украину, они продолжат обучение в украинских учебных заведениях
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в телеграмме.
"За прошедшую неделю из-за границы вернулись более 4 тыс. детей школьного возраста. И это еще раз подтверждает, что украинцы несокрушимы. Педагоги, дети, родители, а также международные коллеги и партнеры объединились ради образованного будущего нашей страны. Благодарен каждому. и каждому! Пусть общая вера, а также поддержка друг друга продолжают приближать нас к победе", - пишет Шкарлетт.
Также Министр образования отметил, что, несмотря на постоянную бомбардировку Россией украинских учебных заведений, учителям удалось закончить учебный год и начать новый.
"Сегодня 201-й день героического противостояния Украины стране-агрессору. За это время от бомбардировок и ракетных обстрелов повреждено 2 480 учебных заведений, 286 из них полностью разрушены. Несмотря на это, учителя, преподаватели, ученые и молодежь достойно держат образовательный фронт. в ряды ВСУ и отряды терробороны, кто-то стал волонтером и защитником киберфронта, а кто-то продолжает давать знания украинским детям", - говорится в сообщении.
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