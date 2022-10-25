За прошедшую неделю в Украине почти 17 тыс. человек заболели ковидом
В период с 17 по 23 октября в Украине зафиксировали 16 908 положительных случаев заболевания COVID-19
Об этом информирует Минздрав .
Так, среди почти 17 тыс. человек, у которых за прошлую неделю выявили коронавирус, - 1808 детей и 303 медицинских работника.
Вакцинировались за отчетный период 126 982 человека. Первой дозой вакцинировались 8,6%, второй – 7,8%. 70,2% сделали прививку первой бустерной дозой, а 13,4% - второй бустерной.
Также за прошлую неделю госпитализировали 4341 человека. Умерли от коронавируса 189 человек, а поправились - 30 615 человек.
За все время пандемии в Украине ковидом заболели 5 296 254 человека. Из них поправилось 5 126 052 человека, а умерли – 110 008. Тестов на COVID-19 за все время провели 32 603 805.
"С начала вакцинальной кампании привито 16 157 762 человека, из них две дозы получили 15 347 573 человека, первую бустерную дозу - 2 605 902 человека, вторую бустерную дозу - 92 182", - пишут на сайте Минздрава.
Отмечают также, что около 810 тыс. не получили вторую дозу вакцины от коронавируса, а более 12,7 млн - первую бустерную дозу.
- 21 октября журналист из Херсона Сергей Никитенко сообщил, что, по данным врачей, в Херсоне была вспышка коронавируса.
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