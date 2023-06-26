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За прошедшую неделю у врага погибших почти в 8 раз больше, чем у нас, - Маляр

26 июня, 2023 понедельник
08:43
Война с Россией

За прошедшую неделю на фронте враг понес потери в личном составе почти в 8 раз большие, чем Вооруженные Силы Украины. На ключевых направлениях украинские военные продвигаются на 1-2 км

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что за прошедшую неделю наша авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов и 7 складов боеприпасов врага. Также ВСУ нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага в поражении нашей авиации и БПЛА.

Кроме того, Маляр сообщила, что уничтожены сотни единиц российской техники, среди которых 2 вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, 48 из 51 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", а также танки, вертолеты, артиллерийские системы

На восточных направлениях ВСУ продвинулись от 1 до 2 км

На восточном направлении Силы обороны Украины в течение недели вели как оборонительные, так и наступательные действия и имели тактический успех.

Отмечается, что враг предпринимал попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Противник пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось.

Замминистра обороны сообщила, что россияне за прошедшую неделю на востоке совершили более 6 тысяч обстрелов и выпустили 315 тысяч боеприпасов. По сравнению с прошлой неделей, количество обстрелов увеличилось.

В то же время, наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.

За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров

"Обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях", - написала Маляр.

За неделю в результате улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

На Таврическом направлении враг в течение прошлой недели 148 раз атаковал наши позиции, там зафиксирован 3861 обстрел. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение недели выполнили 8783 огневых задачи на этом направлении.

"Если сложить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов за неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно", – отмечает Маляр.

  • 26 июня Генштаб сообщил , что, несмотря на потери, россияне сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Также они пытались восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. В течение суток на фронте произошло 36 боестолкновений.

военные силы Украины
Анна Маляр
потери окуппантов
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