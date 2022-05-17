Об этом сообщает штаб Группировки Объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

5 танков;

6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);

12 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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