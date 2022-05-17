За прошедшие сутки защитники Донбасса отбили 11 атак врага, уничтожили 25 единиц техники и 1 самолет
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях
Об этом сообщает штаб Группировки Объединенных сил.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 5 танков;
- 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);
- 12 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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