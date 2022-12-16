За прошедшие сутки захватчики обстреляли ракетами Харьков и больницу в Купянске
15 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков и Купянский район, в частности использовали ракеты, минометы, ствольную и реактивную артиллерии
Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по нежилым гражданским сооружениям Харькова. Никаких военных объектов там не было", - написал глава области.
Также по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов оккупант наносил удары с танков и артиллерии.
На Купянском направлении рашисты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.
Около семи часов утра в городе Купянск армия РФ нанесла ракетный удар по центральной городской больнице.
"Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы", - информирует Синегубов.
Среди мирного населения никто не пострадал.
В результате обстрела в селе Подолы Купянского района горел частный дом.
Кроме того, погибла женщина 50 лет, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи.
В течение 15 декабря пиротехники ликвидировали 175 взрывоопасных предметов.
- В ночь на 13 декабря российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего мужчина получил ранения и разрушил двухэтажное админздание.
- В течение 13 декабря противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
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