За прошедшие сутки захватчики обстреляли ракетами Харьков и больницу в Купянске

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по нежилым гражданским сооружениям Харькова. Никаких военных объектов там не было", - написал глава области.

Также по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов оккупант наносил удары с танков и артиллерии.

На Купянском направлении рашисты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.

Около семи часов утра в городе Купянск армия РФ нанесла ракетный удар по центральной городской больнице.

"Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы", - информирует Синегубов.

Среди мирного населения никто не пострадал.

В результате обстрела в селе Подолы Купянского района горел частный дом.

Кроме того, погибла женщина 50 лет, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи.

В течение 15 декабря пиротехники ликвидировали 175 взрывоопасных предметов.