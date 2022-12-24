За прошедшие сутки ВСУ поразили 2 пункта управления РФ и отбили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов
Согласно сводке Генштаба, украинские защитники отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях, также ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в фейсбуке.
Защитники Украины отбили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов, а также поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов россиян.
За сутки 23 декабря Силы обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Пивничное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области .
Украинская авиация за минувший день нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также поразила позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Также воины уничтожили 9 российских БПЛА разных типов.
Защитники из ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.
22 декабря подразделения ВСУ на Запорожье уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военных РФ получили ранения.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли по Украине 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из РСЗО.
23 декабря российские захватчики нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой области.
Также от 62 обстрелов из реактивных систем залпового огня пострадала гражданская инфраструктура Херсона, есть жертвы среди местных жителей.
Войска РФ продолжают нести потери
Из-за значительного числа раненых захватчиков больницы Луганщины продолжают превращать в военные госпитали, в частности в Беловодске и Марковке.
19 декабря в хирургическое отделение райбольницы Старобельска привезли около 100 раненых оккупантов.
Ситуация по направлениям:
На Волынском и Полесском направлениях специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок врага.
На Северском направлении противник обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.
На Слобожанском направлении под минометными и артиллерийскими обстрелами россиян оказались районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении враг бил из танков, артиллерии и минометов по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населенных пунктов. Среди них Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.
На Новопавловском направлении из артиллерии обстреляны Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях под поражение реактивной и ствольной артиллерии попали более 50 городов и сел. Среди них Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.
- Напомним, ранее в Генштабе информировали , что в Беларуси военные комиссариаты проверяют приписной состав, где особое внимание уделяют старшим офицерам запаса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное