Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в фейсбуке.

Защитники Украины отбили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов, а также поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов россиян.

За сутки 23 декабря Силы обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Пивничное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области .

Украинская авиация за минувший день нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также поразила позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также воины уничтожили 9 российских БПЛА разных типов.

Защитники из ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

22 декабря подразделения ВСУ на Запорожье уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военных РФ получили ранения.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли по Украине 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из РСЗО.

23 декабря российские захватчики нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой области.

Также от 62 обстрелов из реактивных систем залпового огня пострадала гражданская инфраструктура Херсона, есть жертвы среди местных жителей.

Войска РФ продолжают нести потери

Из-за значительного числа раненых захватчиков больницы Луганщины продолжают превращать в военные госпитали, в частности в Беловодске и Марковке.

19 декабря в хирургическое отделение райбольницы Старобельска привезли около 100 раненых оккупантов.

Ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении под минометными и артиллерийскими обстрелами россиян оказались районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил из танков, артиллерии и минометов по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населенных пунктов. Среди них Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении из артиллерии обстреляны Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях под поражение реактивной и ствольной артиллерии попали более 50 городов и сел. Среди них Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.

Напомним, ранее в Генштабе информировали , что в Беларуси военные комиссариаты проверяют приписной состав, где особое внимание уделяют старшим офицерам запаса.

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