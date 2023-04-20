За прошедшие сутки враг открыл огонь по населенным пунктам Харьковщины, загорелся дом
В сутки, 19 апреля, российская армия готавала по мирным населенным пунктам Купянска Харьковской области. В результате обстрелов загорелся дом
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В минувшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов", - пишет глава области.
Рашисты били по населенным пунктам Стрелка, Огирево, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и других.
В городе Купянск Харьковской области российские снаряды повредили частный дом, произошел пожар.
Среди мирного населения никто не пострадал.
19 апреля пиротехники обследовали более 15 га территории Харьковщины и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.
- В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
- 18 апреля россияне массово били по Харьковщине, в результате чего 4 человека получили ранения, а в Волчанске нашли тела 2 погибших.
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