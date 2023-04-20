Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В минувшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов", - пишет глава области.

Рашисты били по населенным пунктам Стрелка, Огирево, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и других.

В городе Купянск Харьковской области российские снаряды повредили частный дом, произошел пожар.

Среди мирного населения никто не пострадал.

19 апреля пиротехники обследовали более 15 га территории Харьковщины и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.