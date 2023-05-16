За прошедшие сутки враг обстрелял три района Харьковщины: два человека погибли, один получил ранения и повреждено по меньшей мере 7 жилых сооружений
За прошедшие сутки российские оккупанты массированы из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины
Об этом 16 мая сообщили в telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены не менее 3 жилых домов, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попали в открытую местность.
В селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.
Добавляется, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 99 взрывоопасных предметов.
- 15 мая российская армия обстреляла прифронтовый населенный пункт Двухлетняя Купянского района Харьковской области, в результате чего жертвы среди гражданского населения.
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