Об этом 16 мая сообщили в telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены не менее 3 жилых домов, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попали в открытую местность.

В селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Добавляется, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 99 взрывоопасных предметов.