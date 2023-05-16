Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За прошедшие сутки враг обстрелял три района Харьковщины: два человека погибли, один получил ранения и повреждено по меньшей мере 7 жилых сооружений

За прошедшие сутки враг обстрелял три района Харьковщины: два человека погибли, один получил ранения и повреждено по меньшей мере 7 жилых сооружений

16 мая, 2023 вторник
08:46
Война с Россией

За прошедшие сутки российские оккупанты массированы из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины

Об этом 16 мая сообщили в telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены не менее 3 жилых домов, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попали в открытую местность.

В селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Добавляется, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 99 взрывоопасных предметов.

  • 15 мая российская армия обстреляла прифронтовый населенный пункт Двухлетняя Купянского района Харьковской области, в результате чего жертвы среди гражданского населения.
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
російські військові окупанти
15 мая, 2023 понедельник
Враг требует денежное вознаграждение за отсрочку мобилизации от мужчин, принявших российское гражданство
Колишній голова генштабу Великої Британії Річард Даннат
15 мая, 2023 понедельник
Британский генерал объяснил, почему Украине необходимо победить РФ в 2023 году
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
16 мая
09:22
Боррель призвал к ограничению закупок индийского топлива по российской нефти, - FT
09:19
автомат Калашникова
В Запорожье на военных напали со стрельбой, есть раненый
08:47
Эксклюзив
В Северонецке отсутствует электро- и водоснабжение, ухудшилась санитарная ситуация, - Стрюк
08:45
Силы ПВО уничтожили все 18 ракет, выпущенных РФ ночью по Украине
08:06
Инфографика
втрати окупантів
РФ за сутки потеряла в Украине 520 человек погибшими, 3 танка и 13 артсистем, - Генштаб
08:04
OPINION
Алексей Голобуцкий
Кто руководит Беларусью и ее войсками, - "восковый Лукашенко"?
07:59
В РФ обвинили Украину в атаке беспилотника на Брянскую область: поврежден дом
07:38
"Предлагают безумные деньги": Фьюри заявил, что снова готов сразиться с Усиком
07:20
В Австрии в поезде включили речь Гитлера
07:19
OPINION
Николай Княжицкий
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
06:57
Силы обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе Марьинки, продолжаются тяжелые бои за Бахмут, - Генштаб ВСУ
06:55
Дональд Трамп
У ФБР нет было оснований расследовать связь Трампа с Россией, - отчет спецпрокурора США
06:32
"Должны восстановить уважение к Уставу ООН". Дания заверила, что и дальше будет рядом с Украиной
06:30
"Интер" – "Милан": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
06:17
"Интер" - "Милан": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
06:10
В январе-феврале РФ увеличила расходы на армию на 282% и потратила 40% годового бюджета, – Reuters
05:45
Обновлено
Дроны, крылатые и баллистические ракеты: РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев
05:42
"Заместителю генпрокурора ДНР" объявили подозрение в терроризме
05:19
Кремль готовит дискредитацию Пригожина, но выжидает пока вагнеровцы на передовой, - ISW
05:10
В Польше заявили, что продолжат изъятие зданий у посольства России
04:51
Компания AGM создала первый в мире смартфон с тепловизором
04:10
Россия стремится углубить сотрудничество с Ираном, а Запад – остановить их с помощью санкций, - Белый дом
03:23
"Услышит позицию Украины": в Госдепе прокомментировали визит спецпредставителя Китая в Украину
02:27
Вооружение, агропродукция и историческая память: премьер Польши рассказал о подробностях переговоров с Зеленским
01:54
США похвалили решение партнеров обучать украинских пилотов и обещают присоединиться
01:32
Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты, – Макрон
01:26
"Я жив и здоров": Сорос опроверг сообщение о своей смерти
01:06
Обновлено
НАБУ разоблачило на взятке руководство и судей Верховного Суда. Пленум ВСУ собирается на внеочередное заседание
00:57
Белый дом
США почти исчерпали $48 млрд для Украины: в конгрессе обсуждается новый пакет финансирования, - Politico
00:29
Франция и Италия передали Украине систему ПВО Samp-T, - СМИ
00:05
Россияне обстреливали Никополь из артиллерии: ранены 14-летняя девушка и двое мужчин, повреждены дома и автомобили
2023, понедельник
15 мая
23:54
Враги попали в бахмутскую ловушку, - Череватый
22:53
В Пентагоне подтвердили, что в Германию прибыл 31 танк Abrams, на которых будут учиться военные ВСУ
22:46
Microsoft
Еврокомиссия дала согласие на покупку компанией Microsoft игрового разработчика Activision Blizzard
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успехи ВСУ на флангах Бахмута ставят под вопрос способность врага удерживать захваченные районы города. Колонка Сергея Згурца
22:05
В Херсонской области на российской мине подорвался 17-летний парень
21:52
Венгрия заблокировала выплату транша Европейского фонда мира на оружие для Украины, – ANSA
21:29
Обновлено
В ООН назвали "зерновое соглашение" критически важным и отметили, что прилагают все усилия для его продления
21:02
Вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10"
21:00
Обзор
Куда ударят украинцы, Путин смеется над санкциями Запада, Пригожин отрицает предложение для Киева. Мировые СМИ об Украине 15 мая
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV