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За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковщины: два человека погибли

15 мая, 2023 понедельник
08:41
Война с Россией

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковщины

Об этом сообщили в понедельник, 15 мая, в telegram-канале главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов с. Старица Чугуевского района, к сожалению, погибли 2 гражданских человека.

В селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В селе Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

Кроме того, добавляется, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями.

  • Российская армия 14 мая нанесла удар по поселку Старица Чугуевского района.
Украина
Харковщина
Военные новости
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