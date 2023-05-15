Об этом сообщили в понедельник, 15 мая, в telegram-канале главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов с. Старица Чугуевского района, к сожалению, погибли 2 гражданских человека.

В селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В селе Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

Кроме того, добавляется, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями.