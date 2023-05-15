За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковщины: два человека погибли
За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковщины
Об этом сообщили в понедельник, 15 мая, в telegram-канале главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.
"В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов с. Старица Чугуевского района, к сожалению, погибли 2 гражданских человека.
В селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В селе Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.
Кроме того, добавляется, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями.
- Российская армия 14 мая нанесла удар по поселку Старица Чугуевского района.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.65Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное