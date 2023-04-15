За прошедшие сутки враг обстрелял Херсонщину 96 раз: восемь человек ранены
За минувшие сутки, 14 апреля, российская армия обстреляла Херсонскую область 96 раз, в результате чего восемь человек получили ранения
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Так, по Херсонщине россияне выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Сам Херсон был обстрелян девять раз.
В результате атак врага повреждены жилые кварталы населенных пунктов области и территория речного порта в Херсоне. Восемь человек получили ранения.
Кроме того, Прокудин уточняет, что за минувшие сутки с деоккупированной территории области были эвакуированы 47 человек.
- 13 апреля российская армия обстреляла Херсонскую область 68 раз, в результате чего два человека погибли, четверо получили ранения
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