Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, по Херсонщине россияне выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Сам Херсон был обстрелян девять раз.

В результате атак врага повреждены жилые кварталы населенных пунктов области и территория речного порта в Херсоне. Восемь человек получили ранения.

Кроме того, Прокудин уточняет, что за минувшие сутки с деоккупированной территории области были эвакуированы 47 человек.