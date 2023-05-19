Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"80 обстрелов нанесли решисты по 17 прифронтовым городам и селам: 70 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар из авиации по Новоданиловке", - написал он.



В результате обстрела Гуляйполя получил травмы в собственном доме 57-летний мужчина. Ему предоставили медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.



В сутки повреждено 25 гражданских объектов в жилых кварталах.