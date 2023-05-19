За прошедшие сутки враг нанес 80 ударов по Запорожской области: ранен мужчина
За прошедшие сутки, 18 мая, российская оккупационная армия нанесла 80 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов Гуляйполя получил ранение мужчина
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"80 обстрелов нанесли решисты по 17 прифронтовым городам и селам: 70 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар из авиации по Новоданиловке", - написал он.
В результате обстрела Гуляйполя получил травмы в собственном доме 57-летний мужчина. Ему предоставили медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
В сутки повреждено 25 гражданских объектов в жилых кварталах.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
- В результате обстрела Гуляйполя 17 мая погибла 68-летняя женщина.
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