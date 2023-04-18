За прошедшие сутки враг готовил по Херсонщине 57 раз: один человек ранен
За прошедшие сутки, 7 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 57 раз, в результате чего один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что по области россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, авиации беспилотников. Город Херсон обстреляли шесть раз.
В результате обстрелов повреждены жилые кварталы населенных пунктов области, территория и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линия электропередачи в Чернобыевской сельской общине. Также один человек получил ранения.
Кроме того, Прокудин отметил, что с деоккупированной территории Херсонщины за прошедшие сутки эвакуировали 80 человек.
- 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр трижды.
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