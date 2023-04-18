За прошедшие сутки враг готовил по Херсонщине 57 раз: один человек ранен

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что по области россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, авиации беспилотников. Город Херсон обстреляли шесть раз.

В результате обстрелов повреждены жилые кварталы населенных пунктов области, территория и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линия электропередачи в Чернобыевской сельской общине. Также один человек получил ранения.

Кроме того, Прокудин отметил, что с деоккупированной территории Херсонщины за прошедшие сутки эвакуировали 80 человек.