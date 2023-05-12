Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе под ударами из реактивных систем залпового огня оказался поселок Большой Бурлук. В результате обстрелов повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере семь частных домов. Также разрушения получили админздание, учебное заведение, поврежден коммунальный транспорт. Кроме того, в результате вражеского удара были ранены 16-летняя девушка, 43-летняя и 62-летняя женщины. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Волчанск Чугуевского района обстреливали из артиллерии. В результате удара разрушен жилой дом. Также из-под завалов достали 88-летнюю женщину, которая получила ранения и была госпитализирована.

Кроме того, Синегубов напомнил о высокой минной опасности в области. Он отметил, что 11 апреля около 15:30 в районе поселка Турово Богодуховского района трактор взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавших нет.