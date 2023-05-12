За прошедшие сутки враг гнал по трем районам Харьковщины: четыре человека ранены, повреждены дома, админздание, коммунальный транспорт
За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, в результате чего четыре человека получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянском районе под ударами из реактивных систем залпового огня оказался поселок Большой Бурлук. В результате обстрелов повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере семь частных домов. Также разрушения получили админздание, учебное заведение, поврежден коммунальный транспорт. Кроме того, в результате вражеского удара были ранены 16-летняя девушка, 43-летняя и 62-летняя женщины. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Волчанск Чугуевского района обстреливали из артиллерии. В результате удара разрушен жилой дом. Также из-под завалов достали 88-летнюю женщину, которая получила ранения и была госпитализирована.
Кроме того, Синегубов напомнил о высокой минной опасности в области. Он отметил, что 11 апреля около 15:30 в районе поселка Турово Богодуховского района трактор взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавших нет.
- Днем 10 мая русские войска обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате погиб мирный житель, под завалами еще может быть женщина.
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