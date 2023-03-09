За прошедшие сутки враг 86 раз обстрелял Херсонщину: погиб человек, трое ранены
В среду 8 марта российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб человек, трое получили ранения
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Российские захватчики 86 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 430 снарядов", - пишет прессслужба.
Сообщается, что мирные населенные пункты находятся под огнем минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и дронов.
Российские войска семь раз избивали по жилым кварталам города Херсон. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.
В результате вражеских обстрелов 8 марта в Херсонской области погиб человек, трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
- В течение суток 7 марта россияне выпустили по территории Херсонщины 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", ранены.
- Вечером 7 марта возле села Трифоновка Херсонской области сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель.
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