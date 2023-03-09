Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Российские захватчики 86 раз обстреляли территорию Херсона, выпустив по области более 430 снарядов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что мирные населенные пункты находятся под огнем минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и дронов.

Российские войска семь раз избивали по жилым кварталам города Херсон. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских обстрелов 8 марта в Херсонской области погиб человек, трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.