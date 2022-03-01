За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники и колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что в течение суток 28 февраля украинская армия продолжала уничтожать технику российских оккупантов, от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Украины оккупанты понесли невосполнимые потери
Об этом говорится в Facebook командования.
"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. По предварительной нформации это Су-30 и Су-35", – говорится в сообщении.
Крылатую ракету и вертолет оккупантом сбили под Киевом с использованием зенитно-ракетного комплекса "БУК-М1".
Также украинская армия нанесла три ракетно-бомбовых удара по колоннам бронетехники и живой силе россиян в Киевской и Житомирской областях.
"Успешно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24М Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска", - передает прессслужба.
Кроме того, украинские экипажи Bayraktar TB2 уничтожили еще три цели - танк оккупантов и два ЗРК "Бук".
- Ранее сообщалось, что ситуация в Киеве все еще напряжена, но оккупанты терпят непоправимые потери.
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