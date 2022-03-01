За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники и колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету

Об этом говорится в Facebook командования.



"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. По предварительной нформации это Су-30 и Су-35", – говорится в сообщении.



Крылатую ракету и вертолет оккупантом сбили под Киевом с использованием зенитно-ракетного комплекса "БУК-М1".



Также украинская армия нанесла три ракетно-бомбовых удара по колоннам бронетехники и живой силе россиян в Киевской и Житомирской областях.



"Успешно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24М Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска", - передает прессслужба.



Кроме того, украинские экипажи Bayraktar TB2 уничтожили еще три цели - танк оккупантов и два ЗРК "Бук".

Ранее сообщалось, что ситуация в Киеве все еще напряжена, но оккупанты терпят непоправимые потери.

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