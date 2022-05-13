За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ сбили 1 вертолет, 1 ракету и 5 беспилотников
12 мая Воздушные силы ВСУ ликвидировали 7 воздушных целей
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
"12 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено 7 воздушных целей: 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертолет (Ка-52) и 1 крылатая ракета.
Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях", - говорится в сообщении.
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