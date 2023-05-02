Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в телеграмме.



"Террор гражданских на линии огня продолжается. За минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам. Снова под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, 51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам. Ранения получили 4 человека. г.р. и 1942 г.р., также мужчины 1972 г.р. и женщину 1973 г.р.", - проинформировал председатель Запорожской областной государственной администрации.

Юрий Малашко добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая неотложная помощь.