За прошедшие сутки в Запорожской области враг обстрелял 15 населенных пунктов: четверо раненых
Российские войска в течение последних суток, 1 мая, совершили 56 обстрелов Запорожской области, прифронтовые села подверглись 51 вражескому артудару и три атаки БПЛА
Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в телеграмме.
"Террор гражданских на линии огня продолжается. За минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам. Снова под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, 51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам. Ранения получили 4 человека. г.р. и 1942 г.р., также мужчины 1972 г.р. и женщину 1973 г.р.", - проинформировал председатель Запорожской областной государственной администрации.
Юрий Малашко добавил, что пострадавшим оказана вся необходимая неотложная помощь.
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