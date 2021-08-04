За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19
3 августа в Украине обнаружили 984 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 59 детей и 48 медработников.
3 августа госпитализировали 572 человека: 43 человека умерло, выздоровели 570 человек.
С начала пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2255345 человек;
◾️ выздоровели - 2188273 лица;
◾️ летальных случаев - 53 024;
За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
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