За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



Среди новых заболевших - 59 детей и 48 медработников.



3 августа госпитализировали 572 человека: 43 человека умерло, выздоровели 570 человек.



С начала пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2255345 человек;

◾️ выздоровели - 2188273 лица;

◾️ летальных случаев - 53 024;



За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb