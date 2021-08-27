За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19, более 800 человек попали в больницу

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в Telegram.



Среди новых заболевших - 127 детей и 46 медработников.



Также 26 августа 838 человек попали в больницы, 66 человек умерли, 1253 человека выздоровели.



За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 280 203 человек;

выздоровели - 2 204 682 человек;

летальных исходов - 53 632;

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.