За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19, более 800 человек попали в больницу
26 августа в Украине подтвердили 2032 новых случая коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 127 детей и 46 медработников.
Также 26 августа 838 человек попали в больницы, 66 человек умерли, 1253 человека выздоровели.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 280 203 человек;
- выздоровели - 2 204 682 человек;
- летальных исходов - 53 632;
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.33Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное