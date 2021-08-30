За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 749 случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Среди новых заболевших - 55 детей и 6 медработников.



Также 29 августа:

госпитализировано - 583 человека;

умерло - 18 человек;

выздоровела - 291 человек.

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За все время пандемии в Украине:◾️ заболело - 2284940 человек;◾️ выздоровели - 2206683 лица;◾️ смертей - 53 738;За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.