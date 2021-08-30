За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 749 случаев COVID-19
29 августа в Украине зафиксировано 749 новых случаев коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 55 детей и 6 медработников.
Также 29 августа:
- госпитализировано - 583 человека;
- умерло - 18 человек;
- выздоровела - 291 человек.
◾️ заболело - 2284940 человек;
◾️ выздоровели - 2206683 лица;
◾️ смертей - 53 738;
За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
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