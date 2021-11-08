За прошедшие сутки в Украине выявили более 13 тыс. новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Минздрав .

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 088 501 человек;

поправилось – 2 520 956 человек;

летальных исходов – 72 557;

проведено ПЦР-тестирование – 14 876 584.

За сутки 07 ноября в Украине:

зафиксировано 13068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145);

85083 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 532 человека;

летальных исходов – 473;

поправилось – 8 200 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 349 случаев;

Волынская область – 417 случаев;

Днепропетровская область – 1032 случая;

Донецкая область – 483 случая;

Житомирская область – 718 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 713 случаев;

Ивано-Франковская область – 363 случая;

Киевская область – 425 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 827 случаев;

Николаевская область – 812 случаев;

Одесская область – 1558 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровенская область – 285 случаев;

Сумская область – 315 случаев;

Тернопольская область – 354 случая;

Харьковская область – 1179 случаев;

Херсонская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 660 случаев;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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