За прошедшие сутки в Украине выявили более 13 тыс. новых случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, коронавирус обнаружили у 13 068 человек. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников
Об этом сообщает Минздрав .
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- поправилось – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 876 584.
За сутки 07 ноября в Украине:
- зафиксировано 13068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145);
- 85083 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 532 человека;
- летальных исходов – 473;
- поправилось – 8 200 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 606 случаев;
Винницкая область – 349 случаев;
Волынская область – 417 случаев;
Днепропетровская область – 1032 случая;
Донецкая область – 483 случая;
Житомирская область – 718 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 713 случаев;
Ивано-Франковская область – 363 случая;
Киевская область – 425 случаев;
Кировоградская область – 99 случаев;
Луганская область – 50 случаев;
Львовская область – 827 случаев;
Николаевская область – 812 случаев;
Одесская область – 1558 случаев;
Полтавская область – 240 случаев;
Ровенская область – 285 случаев;
Сумская область – 315 случаев;
Тернопольская область – 354 случая;
Харьковская область – 1179 случаев;
Херсонская область – 383 случая;
Хмельницкая область – 660 случаев;
Черкасская область – 243 случая;
Черновицкая область – 361 случай;
Черниговская область – 385 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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