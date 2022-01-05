За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4571 новых случаев COVID-19, умерли 273 человека
За прошедшие сутки, 4 января, в Украине зафиксировали 4571 новых случаев COVID-19, из них 210 детей и 112 медработников
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
За сутки с подтвержденными и подозрительными случаями госпитализировали 1366 человек, выздоровели 8439 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели - 3 491 793 человека, умерли - 96 709 человек.
В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:
- г. Киев – 1344;
- Винницкая область – 156;
- Волынская область – 25;
- Днепропетровская область – 169;
- Донецкая область – 126;
- Житомирская область – 71;
- Закарпатская область – 148;
- Запорожская область – 148;
- Ивано-Франковская область – 130;
- Киевская область – 199;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 103;
- Львовская область – 210;
- Николаевская область – 102;
- Одесская область – 209;
- Полтавская область – 273;
- Ровенская область – 104;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 178;
- Херсонская область – 111;
- Хмельницкая область – 169;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 85;
- Черниговская область – 91.
- Напомним, 3 января в Украине зафиксировали 1746 новых случаев COVID-19, из которых 87 детей и 21 медработник.
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