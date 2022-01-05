За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4571 новых случаев COVID-19, умерли 273 человека

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения



За сутки с подтвержденными и подозрительными случаями госпитализировали 1366 человек, выздоровели 8439 человек.



За все время пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели - 3 491 793 человека, умерли - 96 709 человек.

В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:

г. Киев – 1344;

Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ровенская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.

Напомним, 3 января в Украине зафиксировали 1746 новых случаев COVID-19, из которых 87 детей и 21 медработник.

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