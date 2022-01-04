За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1 746 новых случаев COVID-19, умерли 135 человек
За минувшие сутки, 3 января, в Украине зафиксировали 1746 новых случаев COVID-19, из которых 87 детей и 21 медработник
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
За сутки госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 970 человек, одновременно выздоровели 3 629 человек.
За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 678 088 человек, выздоровели - 3 483 354 человек, умерли - 96 436 человек.
В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:
- г. Киев - 364;
- Винницкая область - 64;
- Волынская область - 26;
- Днепропетровская область - 108;
- Донецкая область - 124;
- Житомирская область - 17;
- Закарпатская область - 51;
- Запорожская область - 17;
- Ивано-Франковская область - 34;
- Киевская область - 108;
- Кировоградская область - 43;
- Луганская область - 28;
- Львовская область - 85;
- Николаевская область - 20;
- Одесская область - 83;
- Полтавская область - 129;
- Ровенская область - 33;
- Сумская область - 37;
- Тернопольская область - 46;
- Харьковская область - 141;
- Херсонская область - 16;
- Хмельницкая область - 8;
- Черкасская область - 85;
- Черновицкая область - 61;
- Черниговская область - 18.
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