За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1 746 новых случаев COVID-19, умерли 135 человек

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.



За сутки госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 970 человек, одновременно выздоровели 3 629 человек.



За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 678 088 человек, выздоровели - 3 483 354 человек, умерли - 96 436 человек.



В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:

г. Киев - 364;

Винницкая область - 64;

Волынская область - 26;

Днепропетровская область - 108;

Донецкая область - 124;

Житомирская область - 17;

Закарпатская область - 51;

Запорожская область - 17;

Ивано-Франковская область - 34;

Киевская область - 108;

Кировоградская область - 43;

Луганская область - 28;

Львовская область - 85;

Николаевская область - 20;

Одесская область - 83;

Полтавская область - 129;

Ровенская область - 33;

Сумская область - 37;

Тернопольская область - 46;

Харьковская область - 141;

Херсонская область - 16;

Хмельницкая область - 8;

Черкасская область - 85;

Черновицкая область - 61;

Черниговская область - 18.