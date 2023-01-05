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За прошедшие сутки в Изюмском районе на взрывном устройстве подорвались сапер и мирный житель

5 января, 2023 четверг
08:53
война с Россией

4 января во время разминирования деоккупированного от рашистов Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер. А в Балаклее подорвался 22-летний парень

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В области остается очень высокой минная опасность. В районе города Балаклея Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина 22 лет", – пишет Синегубов.

Мирного жителя госпитализировали с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

Также в селе Шейковка Изюмского района во время проведения работ по разминированию в результате детонации боеприпаса старший сапер группы пиротехнических работ ГСЧС получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Вчера стало известно о том, что погиб начальник той же группы подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк .

"В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально внимательными и осторожными", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, в прошедшие сутки рашисты не прекращали бить из артиллерии, танков и минометов, вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

В частности, под обстрелами были населенные пункты Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двуречная, Кисловка и другие.

В результате российских обстрелов никто не пострадал.

4 января пиротехники ГСЧС обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

  • 29 декабря 2022 года Олег Синегубов сообщил , что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый умер в скорой. Еще один человек в тяжелом состоянии находился в больнице. Также известно о пострадавшем из-за подрыва на взрывчатке.
  • 30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате два мирных жителя погибли, еще столько же ранены.
  • В тот же день автомобиль с супругами наехал на взрывное устройство и подорвался.

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ДСНС
Балаклея
Харковщина
Изюм
деоккупация Украины
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