За прошедшие сутки удалось эвакуировать 28 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской, Донецкой областях, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки удалось эвакуировать 28 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской, Донецкой областях
Об этом Зеленский сказал в своем обращении.
По словам Зеленского, 20 тыс. эвакуированы из Мариуполя.
"Надеюсь, что в среду состоится долгожданное спасение людей из города Изюм - гуманитарный коридор согласован. За прошедшие сутки удалось эвакуировать 28 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской, Донецкой областях. Из них 20 тыс. удалось выехать из Мариуля. только собственным транспортом. Там очень сложная ситуация. Мы боремся за вас. Извините. Украинскую колонну с гуманитарным грузом по-прежнему блокируют. Постоянно российские солдаты по дороге в город. Но мы не откажемся от попыток спасти наших людей и город", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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