За прошедшие сутки россияне выпустили 411 снарядов по Херсонщине, 4 раненых
Россияне за минувшие сутки 83 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атаки повреждены жилые кварталы и объекты социальной и критической инфраструктуры. Также 4 человека получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 83 обстрела и выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации.
Враг обстрелял Херсон 2 раза, выпустив 4 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе", - говорится в сообщении.
В результате атаки 4 человека получили ранения.
Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.
- 23 мая российские военные 64 раза обстреляли Херсонщину. Повреждены жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 3 ранены.
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