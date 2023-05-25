Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 83 обстрела и выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации.

Враг обстрелял Херсон 2 раза, выпустив 4 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

В результате атаки 4 человека получили ранения.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.