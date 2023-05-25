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За прошедшие сутки россияне выпустили 411 снарядов по Херсонщине, 4 раненых

25 мая, 2023 четверг
08:17
Война с Россией

Россияне за минувшие сутки 83 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атаки повреждены жилые кварталы и объекты социальной и критической инфраструктуры. Также 4 человека получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 83 обстрела и выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации.

Враг обстрелял Херсон 2 раза, выпустив 4 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

В результате атаки 4 человека получили ранения.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.

  • 23 мая российские военные 64 раза обстреляли Херсонщину. Повреждены жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 3 ранены.
Украина
Россия
Херсон
Херсонщина
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