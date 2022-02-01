За прошедшие сутки россияне в зоне ООС задействовали гранатометы и стрелковое оружие, ранив гражданского
В понедельник, 31 января, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Светлодарска захватчики били из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Раненый был госпитализирован в Светлодарскую городскую больницу.
Вблизи Песков оккупанты обстреливали позиции украинских военных из подствольных гранатометов.
31 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля не было.
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