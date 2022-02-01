За прошедшие сутки россияне в зоне ООС задействовали гранатометы и стрелковое оружие, ранив гражданского

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Светлодарска захватчики били из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Раненый был госпитализирован в Светлодарскую городскую больницу.



Вблизи Песков оккупанты обстреливали позиции украинских военных из подствольных гранатометов.



31 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля не было.