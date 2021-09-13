За прошедшие сутки россияне в зоне ООС 10 раз нарушили "тишину": погиб украинский военный, еще трое ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Близ Нью-Йорка оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Невельского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.



В районе населенного пункта Верхнеторецкое россияне совершили два обстрела, применив противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Неподалеку Причепиловки оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов.



В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 российские военные вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще трое получили осколочные ранения и были госпитализированы. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.



С начала суток 13 августа по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение захватчиками режима прекращения огня.



В районе населенного пункта Зайцево российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.