За прошедшие сутки россияне в зоне ООС 10 раз нарушили "тишину": погиб украинский военный, еще трое ранены
В воскресенье, 12 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Близ Нью-Йорка оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Невельского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое россияне совершили два обстрела, применив противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Причепиловки оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов.
В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 российские военные вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще трое получили осколочные ранения и были госпитализированы. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
С начала суток 13 августа по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение захватчиками режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Зайцево российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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