За прошедшие сутки россияне убили четырех жителей Донбасса
За прошедшие сутки, 3 апреля, российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области, троих ранили
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Два человека погибли в Торецке в результате российских атак, один человек - в Авдеевке, один - в Торском. Также ранены три человека: в Авдеевке, Новоукраинке и Константиновке.
За все время полномасштабного вторжения Россия убила 1450 жителей Донбасса, 3339 ранивших. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество пока невозможно посчитать.
- 3 апреля россияне попали в автобус в Авдеевке. В транспорте находились два человека, пассажирка погибла, водитель был ранен.
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