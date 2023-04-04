За прошедшие сутки россияне убили четырех жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Два человека погибли в Торецке в результате российских атак, один человек - в Авдеевке, один - в Торском. Также ранены три человека: в Авдеевке, Новоукраинке и Константиновке.

За все время полномасштабного вторжения Россия убила 1450 жителей Донбасса, 3339 ранивших. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество пока невозможно посчитать.