За прошедшие сутки россияне ранили 3 и убили 2 жителей Бахмута и Авдеевки
За 20 марта россияне убили 2 и ранили 3 жителей Донбасса: в Бахмуте и Авдеевке
Об этом стало известно из telegram-канала начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленка.
"За 20 марта россияне ранили 3 жителей Донбасса: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.
- 20 марта враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Однако украинские воины продолжали уничтожать противника и отразили более 120 атак.
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