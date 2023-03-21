За прошедшие сутки россияне ранили 3 и убили 2 жителей Бахмута и Авдеевки

Об этом стало известно из telegram-канала начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленка.

"За 20 марта россияне ранили 3 жителей Донбасса: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.