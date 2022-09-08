Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Захватчики обстреляли четыре района области – Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский. В Дергачевской общине Харьковского района в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины, повреждены частные дома и хозяйственные постройки, поднялись пожары.

Кроме того, в течение суток госпитализированы два человека в Чугуевском районе, один человек - в Харьковском,

трех – в Изюмском, в том числе ребенка 2 лет. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Пять раз захватчики нанесли удары по Холодногорскому и Салтовскому районам Харькова. По предварительным данным, оккупанты применили ракеты С-300. Обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства, пострадавших нет.

В районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки ВСУ успешно отразили атаки россиян.

Ранее Генштаб опубликовал сообщил , что украинская армия успешно отразила атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

В ночь на 8 сентября оккупанты обстреляли Днепропетровщину, повредив линию электропередач.