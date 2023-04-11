За прошедшие сутки россияне обстреливали Херсонщину 56 раз: два человека ранены

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что по Херсонщине 10 апреля выпустили 285 снарядов. Вражеские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию медучреждения, в музей и админздание. Они находятся в Суворовском районе Херсона.

В результате обстрелов два человека получили ранения.

Также Прокудин сообщил о том, что с деоккупированной территории за минувшие сутки эвакуировали 46 человек.