За прошедшие сутки россияне обстреливали Херсонщину 56 раз: два человека ранены
За прошедшие сутки 10 апреля российская армия 56 раз обстреливала Херсонскую область, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Он отметил, что по Херсонщине 10 апреля выпустили 285 снарядов. Вражеские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию медучреждения, в музей и админздание. Они находятся в Суворовском районе Херсона.
В результате обстрелов два человека получили ранения.
Также Прокудин сообщил о том, что с деоккупированной территории за минувшие сутки эвакуировали 46 человек.
- 10 апреля россияне на Херсонщине сбросили с дрона разрывную гранату на лодку с гражданскими - тяжелые ранения получили 20-летние парень и девушка.
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