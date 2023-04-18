За прошедшие сутки россияне обстреливали 4 района Харьковщины: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры
В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего подкодировали жилые дома и объект инфраструктуры
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, в Волчанске в результате обстрелов разрушены восемь частных жилых домов. Также загорелись пожары.
В Казачьей Лопане Харьковского района повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.
Из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня в Петропавловке Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленом Гае Изюмского района в результате атак с РСЗО поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
Также за минувшие сутки пиротехники обезвредили 154 взрывоопасных предмета.
- 17 апреля стало известно, что в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.2
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное