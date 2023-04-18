За прошедшие сутки россияне обстреливали 4 района Харьковщины: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в Волчанске в результате обстрелов разрушены восемь частных жилых домов. Также загорелись пожары.

В Казачьей Лопане Харьковского района повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.

Из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня в Петропавловке Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленом Гае Изюмского района в результате атак с РСЗО поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Также за минувшие сутки пиротехники обезвредили 154 взрывоопасных предмета.