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За прошедшие сутки россияне обстреливали 4 района Харьковщины: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

18 апреля, 2023 вторник
09:24
Война с Россией

В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего подкодировали жилые дома и объект инфраструктуры

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в Волчанске в результате обстрелов разрушены восемь частных жилых домов. Также загорелись пожары.

В Казачьей Лопане Харьковского района повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.

Из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня в Петропавловке Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленом Гае Изюмского района в результате атак с РСЗО поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Также за минувшие сутки пиротехники обезвредили 154 взрывоопасных предмета.

  • 17 апреля стало известно, что в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию .
Украина
Харковщина
Военные новости
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