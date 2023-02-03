За прошедшие сутки россияне дважды обстреляли Николаевщину из артиллерии
2 февраля российские войска нанесли удары по ствольной артиллерии и реактивной системе залпового огня по населенным пунктам Николаевской области.
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Вчера, 2 февраля, в 13:10 рашисты обстреляли из РСЗО населенный пункт Очаковской общины. В
В результате поврежден жилой дом.
Также в 13:50 враг гатив из ствольной артиллерии по Куцурубской общине.
В результате обстрелов никто не пострадал.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким.
- В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА, люди невредимы.
- Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская община, люди не пострадали.
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