Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вчера, 2 февраля, в 13:10 рашисты обстреляли из РСЗО населенный пункт Очаковской общины. В

В результате поврежден жилой дом.

Также в 13:50 враг гатив из ствольной артиллерии по Куцурубской общине.

В результате обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким.